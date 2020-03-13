أنقرة تعلن الاتفاق مع روسيا على بنود وقف إطلاق النار في إدلب وتسيير دوريات مشتركة

أعلنت تركيا اليوم الجمعة، التوقيع على اتفاق مع روسيا حول بنود وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، ينص على إطلاق دوريات مشتركة وإنشاء مراكز تنسيق بين الجانبين.

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وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريح صحفي عقب انتهاء المحادثات مع الوفد العسكري الروسي في أنقرة، إنه تم التوقيع على نص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، مضيفا: "ننفذ أولى خطواته من خلال تنظيم دورية مشتركة على طريق M4 اعتبارا من 15 مارس".

وأضاف: "الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولي M4 بسوريا ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار".

ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بإنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا لتتم من خلالها إدارة العمليات الثنائية في إدلب ومراقبة وقف إطلاق النار.

وتابع: "هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائما، قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفا بناء في هذا الخصوص".

وأعلنت تركيا، في 1 مارس، إطلاق عملية عسكرية جديدة في إدلب ضد القوات الحكومية السورية ردا على "هجمات" الجيش السوري على "العسكريين الأتراك والمدنيين" في المنطقة، التي شهدت توترا كبيرا بين الجانبين إثر مقتل 36 عنصرا من القوات التركية بغارة للجيش السوري ضد تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من 6 مارس، وإعلان ممر آمن في مساحات محددة على الطريق M4.

المصدر: الأناضول + وكالات