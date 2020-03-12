قطر تعلن عن حزمة من القرارات لمكافحة فيروس كورونا

قررت السلطات القطرية اليوم الخميس إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح اعتبارا من يوم الجمعة 13 مارس حتى إشعار آخر في إجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان الخميس، إن القرار شمل "إغلاق قاعات عرض السينما، والمسارح، ومناطق ألعاب الأطفال (المفتوحة والمغلقة)، والقاعات الرياضية الخاصة، وقاعات الأفراح سواء في الفنادق أو قاعات الأفراح".

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وحثت وزارة الصحة القطرية جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التواجد في الأماكن العامة المزدحمة، والتقليل من المناسبات الاجتماعية خلال هذه الفترة.

كما حثت أيضا كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة، على تجنب الخروج إلا للضرورة، لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية خروج الدفعة الأولى من المواطنين الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي بعد إجلائهم قبل أسبوعين من إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا هناك.

جدير بالذكر أن قطر أعلنت تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 262.

حرصاً على حماية صحة وسلامة الجميع، تم اتخاذ عدداً من القرارات الاحترازية الجديدة وهي إغلاق صالات عرض السينما والمسارح ومناطق ألعاب الاطفال والصالات الرياضية الخاصة وصالات الافراح سواء في الفنادق او قاعات الافراح اعتباراً من يوم غد الجمعة حتى إشعارٍ آخر. — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 12, 2020

المصدر: RT