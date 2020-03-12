العراق يسلم أذربيجان 112 من أطفال "داعش"

أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسليم أذربيجان 112 من أطفال "داعش" من الجنسية الأذرية، ممن كانوا مع أمهاتهم المحكومات في العراق بانتمائهن إلى التنظيم.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: "شاركت وزارة الخارجية بعملية تسليم 112 من أطفال تنظيم "داعش" الإرهابي من الجنسيّة الأذربيجانية كانوا مودعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن، لانتمائهن إلى تنظيم "داعش".

وأضاف: "يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العراقية المختصة لإنهاء ملف الدواعش وعوائلهم، وبقدر تعلق الأمر بوزارتنا فقد كان لدينا تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الخارجية الأذرية، وسفارتها لدى بغداد بهذا الشأن".

وتابع: "عملـية الترحيل جرت بحضور ممثل مجلس القضاء الأعلى، وممثلي السفارة الأذربيجانية، وممثل من دائرة المراسم في وزارتنا"، مشيرا إلى أنه "بترحيل هذه الدفعة من الأطفال يصل العدد الكلي إلى 940 طفلا من مختلف الجنسيات، منهم (248) طفلا أذربيجانيا".

وجددت الوزارة "دعوتها جميع الدول ممن لديها رعايا أطفال من المحكومات، أو أحداث انتهت مدة محكوميتهم إلى التنسيق مع الخارجية عبر سفاراتنا المنتشرة في العالم، لغرض تسلمهم".

المصدر: "السومرية نيوز"