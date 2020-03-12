 
مباشر

فلسطين.. 31 إصابة بكورونا

أخبار العالم العربي

فلسطين.. 31 إصابة بكورونا
Reuters SAL/
عاملتان فلسطينيتان ترتديان كمامتين للوقاية من كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfh9

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى اللحظة 31 حالة، فيما أجريت الفحوص لـ1833 شخصا ثبت خلوهم من الفيروس.

إقرأ المزيد
إسرائيل: عدد المصابين بكورونا يبلغ 100 شخص ودبلوماسيون أمريكيون قيد الحجر الصحي
إسرائيل: عدد المصابين بكورونا يبلغ 100 شخص ودبلوماسيون أمريكيون قيد الحجر الصحي

وجاء في بيان للوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بمدينة أريحا بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في معبر رفح.

وأشارت إلى أن عدد الحالات الخاضعة للحجر الصحي المنزلي بلغ 3564 حالة، بينهم 2950 حالة في بيت لحم لمخالطي المصابين، و500 في الخليل (خالطوا معلمة من بيت لحم مصابة بالفيروس)، و114 حالة في بقية المحافظات.

وأوضحت أن العمل مستمر لتجهيز مركز فرز وحجر صحي ومستشفى خاص بالفيروس، في كل محافظات الوطن، إضافة إلى استمرار التوعية الصحية للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الحالات المؤكدة حتى الآن تم رصدها في بيت لحم (30 إصابة)، وطولكرم (إصابة واحدة).

المصدر: "وفا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا