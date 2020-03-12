فلسطين.. 31 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى اللحظة 31 حالة، فيما أجريت الفحوص لـ1833 شخصا ثبت خلوهم من الفيروس.

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وجاء في بيان للوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بمدينة أريحا بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في معبر رفح.

وأشارت إلى أن عدد الحالات الخاضعة للحجر الصحي المنزلي بلغ 3564 حالة، بينهم 2950 حالة في بيت لحم لمخالطي المصابين، و500 في الخليل (خالطوا معلمة من بيت لحم مصابة بالفيروس)، و114 حالة في بقية المحافظات.

وأوضحت أن العمل مستمر لتجهيز مركز فرز وحجر صحي ومستشفى خاص بالفيروس، في كل محافظات الوطن، إضافة إلى استمرار التوعية الصحية للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الحالات المؤكدة حتى الآن تم رصدها في بيت لحم (30 إصابة)، وطولكرم (إصابة واحدة).

المصدر: "وفا"