لافروف يبحث مع زعيم "الجهاد الإسلامي" الوضع في الأراضي الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، لدى استقباله له في موسكو، اليوم الأربعاء، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية أن المحادثات بين الطرفين ركزت على الحالة الراهنة في مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة الإسراع في إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على القاعدة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كشرط لا بد منه لإطلاق مفاوضات مباشرة مستدامة مع إسرائيل".

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد تمسك موسكو الثابت بحل الدولتين كمبدأ لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "على أساس القوانين الدولية المعترف بها، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".

وذكر البيان أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أجرى لاحقا مشاورات مع زعيم الحركة الفلسطينية.

المصدر: إنترفاكس