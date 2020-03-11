 
مباشر

تغييرات جذرية داخل أحد أهم الأحزاب السياسية في مصر

أخبار العالم العربي

تغييرات جذرية داخل أحد أهم الأحزاب السياسية في مصر
Reuters Rania Gomaa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nf4w

تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق في مصر، عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الثلاثاء، رئاسة حزب "مستقبل وطن" أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

ويأتي ذلك، بعد استقالة رئيس الحزب، أشرف رشاد، الذي سيتولى منصب نائب رئيس الحزب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استقالة حسام الخولي، الأمين العام.

وترأس عبد الرازق، آخر جلسة له في المحكمة خلال يوليو 2018، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد المحدد بـ70 سنة في 1 أغسطس المقبل، على أن يتولى حنفي جبالي، النائب الأول له، رئاسة المحكمة.

تغييرات جذرية داخل أحد أهم الأحزاب السياسية في مصر

ويعتبر حزب "مستقبل وطن"، أحد الأحزاب الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد تبنيه للتعديلات الدستورية الأخيرة، ودعمه السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا