الداخلية القطرية تحيل أشخاصا إلى النيابة بتهمة ترويج شائعات

أحالت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في قطر، عددا من المتهمين إلى النيابة العامة لترويجهم شائعات ومعلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تمس أمن المجتمع وسلامته".

وأفادت الداخلية القطرية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنها أحالت المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم.

قامت الجهات المختصة بـ #وزارة_الداخلية ممثلة في #إدارة_الجرائم_الاقتصادية_والإلكترونية بإحالة عدد من المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها ، بعد قيامهم بترويج شائعات ومعلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تمس أمن المجتمع وسلامته #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) March 10, 2020

وكانت الوزارة قد دعت، في وقت سابق، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية.

ودعت الوزارة "تجنب التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر".

كما طلبت الداخلية من الجهات المختصة "استدعاء كل من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم".

المصدر: وسائل إعلام قطرية