رئيس الوزراء الأردني مصاب بـ "الحزام الناري"

كشف وزير التنمية السياسية الأردني، موسى المعايطة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز يعاني من وعكة صحية تتمثل بما يعرف بـ "الحزام الناري".

وقال المعايطة أثناء اجتماع نيابي، إن الرزاز مصاب بالأذى بسبب مرضه، داعيا له بالشفاء.

فيما أفادت صحيفة "الغد" الأردنية بأن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، سيترأس جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عصر اليوم الثلاثاء، بعد وعكة صحية ألمت برئيس الوزراء، الذي يحول مرضه دون حضوره جلسة اليوم.

و"الحزام الناري" هو مرض جلدي ناتج عن التهاب فيروسي شديد يصيب الجلد، يظهر على هيئة حبوب كثيرة مجمعة النطاق، يشعر المصاب بها بألم شديد في المنطقة المصابة، ويعرف بذلك الاسم نظرا إلى استهدافه منطقة معينة من الجسم وكأنه حزام ممتد ممتلئ بالحبوب الحمراء المؤلمة، وقد يظهر في عدة مناطق معا.

المصدر: خبرني + الغد