سوريا .. قيادة "البعث" تجمد قرارات تشكيل فروع الحزب "بعد اعتراضات حولها"

أعلنت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، أنها قررت تجميد القرارات المتعلقة بتشكيلات الفروع والشعب في المحافظات إثر الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وقالت القيادة المركزية للحزب إنه وبعد إجراء الانتخابات على مستوى الفروع والشعب الحزبية، وصل إليها "عدد كبير من الاعتراضات حول تشكيلات الفروع والشعب".

وأضافت أنها قررت "وبعد دراسة كل الاعتراضات، تجميد القرارات السابقة جميعها وإعادة تشكيل قيادات الفروع والشعب بشكل أكثر دقة، و اعتمادا على المعايير والأسس التي أعلنت سابقا".

وختمت القيادة المركزية بالتأكيد على أنها "تحترم نتائج الانتخابات ورأي الكوادر البعثية باختياراتها، وتشدد أنها ستلتزم بها".

وكانت القيادة المركزية أعلنت في 24 من الشهر الماضي نتائج إعادة تشكيل قيادات الفروع في المحافظات، بعد اطلاعها على نتائج الانتخابات التي جرت في المحافظات السورية خلال الأيام الأولى من شهر فبراير الماضي.

أسامة يونس

المصدر: RT