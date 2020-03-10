وزير الري المصري: تأثير ملء سد "النهضة" سيكون تحت السيطرة

أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن تأثير ملء سد "النهضة" سيكون تحت السيطرة، حيث سيتم سحب النقص الناتج عن ملء السد من بحيرة ناصر.

إقرأ المزيد

وأشار الوزير المصري خلال حوار تليفزيوني: "نعمل منذ 4 سنوات في إجراءات الحفاظ على المياه، وجرى اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل الحفاظ عليها".

وأكمل محمد عبد العاطي:"اتخذنا احتياطات وإجراءات، وبدرجة كبيرة سيكون تأثير ملء سد النهضة تحت السيطرة".

واستطرد محمد عبد العاطي: "في 2015 حصلنا على 35 مليار متر مكعب مياه فقط بسبب الجفاف وكان هناك فارق 20 مليارا، ولم يشعر أحد بذلك، لأنه تم سحب المطلوب من بحيرة ناصر".

وأوضح محمد عبد العاطي: "مصر كانت حريصة على نجاح المفاوضات وهناك إرادة سياسية والتزام للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة".

واختتم محمد عبد العاطي:" مصر لم تخرج ببيانات مثيرة ولكن الجانب الإثيوبي كان يخرج ببيان يقلب به الرأي العام، وبعد الاجتماع يخرج بيانات وتسريبات ولم نتبع هذا الأسلوب".

وسيكون سد "النهضة" الإثيوبي أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بمجرد الانتهاء من بنائه، حيث اكتمل الآن أكثر من 71% من المشروع، ومن المقرر أن يبدأ ملء السد في يوليو ومن المقرر استكمال المشروع بالكامل في عام 2023.

جدير بالذكر أن مصر تعترض على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف القاهرة من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.

المصدر: مصراوي