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مصر تعلن شفاء 26 حالة من فيروس كورونا من أصل 59

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مصر تعلن شفاء 26 حالة من فيروس كورونا من أصل 59
Reuters
مصر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، أي ثبت عدم إصابتها.

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وأشارت الوزارة إلى سلبية التحاليل لـ26 حالة من أصل الـ 59 حالة التي تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن الحالة الصحية لهؤلاء الاشخاص مستقرة تماما وما زالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه حال الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالات

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