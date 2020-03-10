وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 74 حالة، تعافى منها 12 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة شملت 3 أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند، وشخص من كل من ألمانيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وقالت الوزارة إن اكتشاف الإصابات هو نتيجة التطبيق المبكر والفعال للإجراءات الوقائية والاحترازية من فحص طبي وحجر صحي لمخالطين لحالات أعلن عنها مسبقاً، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

ودعت الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية إلى تجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة.

المصدر: وام