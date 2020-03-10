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فلسطين.. إخضاع 650 معتمرا للحجر الصحي في المنازل

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فلسطين.. إخضاع 650 معتمرا للحجر الصحي في المنازل
Reuters SAL/KAR/FW1/Ed Osmond
سيدة ترتدي كمامة واقية من كورونا في غزة
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أفاد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، أن 650 معتمرا عادوا إلى قطاع غزة وتم إخضاعهم للحجر الصحي في بيوتهم، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

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وأضاف أن سلطات البلاد "أجرت 108 فحوص منذ منتصف ليلة أمس، وأكدت عدم إصابة أحد منهم بفيروس كورونا".

وقال إن "الأمور تحت السيطرة في بيت لحم وطولكرم"، لافتا إلى أن "عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى الآن 26 حالة فقط، وتم إدخال واحدة منها فقط في العناية المكثفة ووضعها مستقر، ولا داع للقلق".

وأشار إلى أنه "لا توجد إصابات في العينات التي فحصت لمن خالطوا المدرسة المصابة في الخليل".

المصدر: RT

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