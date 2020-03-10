 
مباشر
عاجل
الصحة الكويتية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 69

تطورات جديدة في قضية نجل القذافي أمام الجنائية الدولية

أخبار العالم العربي

تطورات جديدة في قضية نجل القذافي أمام الجنائية الدولية
Reuters
سيف الإسلام القذافي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nex6

قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأفادت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، بأن أحد أسباب قرارها بأحقيتها في محاكمة سيف الإسلام هو عدم انطباق قانون العفو العام الليبي عليه.

ووافقت دائرة الاستئناف في المحكمة الدولية على قرار الدائرة التمهيدية الأولى فيها بأن القانون الليبي رقم 6 لعام 2015، فيما يتعلق بالعفو، لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي من قبل محكمة طرابلس.

وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا