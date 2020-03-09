 
مباشر

الصحة السورية: لا إصابات بكورونا في درعا .. والبلاد خالية منه

أخبار العالم العربي

الصحة السورية: لا إصابات بكورونا في درعا .. والبلاد خالية منه
وزراة الصحة السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nev0

نفت وزارة الصحة السورية ما تردد عن إصابات بكورونا في مدينة درعا، وجددت التأكيد على أنه لم تُسجل أية إصابة بالفيروس في سوريا حتى الآن.

وقالت الوزارة إن "الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني تنفي ما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في درعا وتؤكد أنها أخبار عارية عن الصحة ولا توجد أي إصابات".

وأوضحت الوزارة أن "الحالات التي راجعت المشفى الوطني خلال الأيام الماضية هي عبارة عن إنتانات جهاز تنفسي"، وأضافت أنه "تم إعطاء العلاج اللازم لها وهي تتلقى العلاج في المنازل ولا حاجة لبقائها في المشفى".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن إصابات بالفيروس في سوريا، إذ سبق أن انتشرت شائعات عن إصابات في عدد من المحافظات السورية، وكانت الوزارة تنفي ذلك، وتؤكد أن البلاد خالية من الفيروس، وأنها لن تتستر عن أية إصابة إن وجدت.

أسامة يونس

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا