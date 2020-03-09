 
مباشر

البرلمان العراقي ينفي إصابة عشرة من أعضائه بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

البرلمان العراقي ينفي إصابة عشرة من أعضائه بفيروس كورونا
Reuters
البرلمان العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neur

نفى مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، إصابة عشرة من أعضائه بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان للبرلمان "تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية اليوم الاثنين 9 مارس 2020 خبرا مفاده إصابة 10 من أعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "بدورنا ننفي نفيا قاطعا تلك الأخبار المتداولة والتي لا أساس لها من الصحة، داعين وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا