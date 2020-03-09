البرلمان العراقي ينفي إصابة عشرة من أعضائه بفيروس كورونا

نفى مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، إصابة عشرة من أعضائه بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان للبرلمان "تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية اليوم الاثنين 9 مارس 2020 خبرا مفاده إصابة 10 من أعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "بدورنا ننفي نفيا قاطعا تلك الأخبار المتداولة والتي لا أساس لها من الصحة، داعين وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية".

المصدر: RT