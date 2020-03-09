السعودية.. غرامة مالية كبيرة لمن يخفي بياناته الصحية وتفاصيل تحركات سفره عند المنافذ الحدودية

أعلنت السعودية اليوم الاثنين، أنها ستفرض غرامة تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية وتفاصيل تحركات سفره عند منافذ الدخول.

وقررت السعودية يوم الأحد، إغلاق منطقة القطيف المنتجة للنفط في شرق البلاد حيث يقيم أغلب الأفراد الذين تم تشخصيهم بالمرض وعددهم 15، ولم يكشف بعضهم للسلطات عن معلومات سفرهم إلى إيران، عند عودتهم للسعودية عبر دول خليجية أخرى.

إقرأ المزيد

وعلقت السعودية سفر المواطنين والمقيمين، مؤقتا، من وإلى 14 دولة وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مواطن يسافر لإيران التي سجلت 237 حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الآن.

وقالت المملكة إن جميع المصابين إما كانوا في زيارة لإيران أو العراق.

وأكد البيان أنه "يجب على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية"، مضيفا أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، على الأشخاص الذين لا يمتثلون للتعليمات.

وشدد على أن مشغلي وسائل النقل سيتحملون مسؤولية أي ضرر ينتج عن مخالفتهم للتعليمات.

كما طلبت السلطات في المملكة من الأئمة إلقاء خطبة صلاة الجمعة في أقل من 15 دقيقة، فيما حظرت وزارة الشؤون الإسلامية الطعام والمشروبات في المساجد، بالإضافة إلى الاعتكاف.

المصدر: وكالات