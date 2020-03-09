خليفة قاسم سليماني يظهر في سوريا (صورة)

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة جديدة لإسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى سوريا.

وكان المرشد علي خامنئي قد عين العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي باستهداف سيارته بالصواريخ.

وتصف وسائل إعلام عديدة قاآني بأنه الرجل الصلب الذي لا يختلف كثيرا عن الجنرال قاسم سليماني، ولديه خبرة كافية بشأن التعامل مع جبهات القتال المختلفة.

المصدر: RT + وكالات