العراق.. تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا في البصرة

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المحافظة.

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وقال العيداني، في بيان، إنه "تم تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا في المحافظة، مبينا أن المتوفي هو رجل مسن قادم من رحلة علاج في إيران".



وأضاف المسؤول أن السلطات المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة في المحافظة حتى يوم الـ22 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه "يستثنى من القرار الدوائر الصحية والأمنية".

المصدر: السومرية + وكالة الأنباء العراقية