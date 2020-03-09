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اعتبارا من الثلاثاء.. تعليق الدراسة في المدارس والجامعات القطرية

أخبار العالم العربي

اعتبارا من الثلاثاء.. تعليق الدراسة في المدارس والجامعات القطرية
Reuters Stringer
الدوحة، قطر
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أعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري أنه تقرر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى اشعار آخر.

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وقال المكتب في بيان له، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي "في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها قطر للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة الطلاب في كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة".

وحثت وزارة الصحة القطرية جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التجمعات في الأماكن العامة، وإرجاء السفر في الوقت الراهن، إلا للضرورة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى التي أوصت بها الوزارة على موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

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