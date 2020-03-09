حمدوك تعليقا على محاولة اغتياله: ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تعليقا على محاولة اغتيال تعرض لها صباح اليوم الإثنين إن "ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير".

جاء تعليق حمدوك في تغريدة نشرها على تويتر بعيد انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم.

I would like to assure the people of Sudan that I am safe and in good shape. Rest assured that what happened today will not stand in the way of our transition, instead it is an additional push to the wheel of change in Sudan. pic.twitter.com/zeC2A4k2N0 — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) March 9, 2020

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها لن تكون "إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي"، بحسب تعبيره.

وقالت وسائل إعلام سودانية إنه جرى نقل حمدوك إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال التي تمت عن طريق قنبلة بدائية ألقاها مجهول باتجاه موكب حمدوك، ما أدى إلى إصابة سيارتين في الموكب.

المصدر: RT