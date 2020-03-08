بالصور.. شوارع بيت لحم خالية والمحلات التجارية أغلقت أبوابها بسبب كورونا

أفادت مراسلتنا في بيت لحم، بأن شوارع المدينة بجنوب الضفة الغربية، خالية من السيارات والمارة، مشيرة إلى أن المحلات التجارية أغلقت أبوابها، على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

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ولفتت المراسلة إلى أن السلطات منعت الدخول والخروج من المدينة، على خلفية إعلان الحكومة الفلسطينية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في بيت لحم بالضفة الغربية إلى 19 حالة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، أعلن الجمعة، عن "إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها، إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين".

كما أصدرت الحكومة توجيهات للأجهزة الأمنية "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر المنزلي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر".

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT