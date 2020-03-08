 
مباشر
عاجل
أردوغان: مقتل 59 عسكريا تركيا خلال آخر شهر بإدلب مقابل تحييد 3400 عنصر من القوات السورية

بالصور.. شوارع بيت لحم خالية والمحلات التجارية أغلقت أبوابها بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

بالصور.. شوارع بيت لحم خالية والمحلات التجارية أغلقت أبوابها بسبب كورونا
RT
شوارع بيت لحم فارغة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nelv

أفادت مراسلتنا في بيت لحم، بأن شوارع المدينة بجنوب الضفة الغربية، خالية من السيارات والمارة، مشيرة إلى أن المحلات التجارية أغلقت أبوابها، على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
الأمن الفلسطيني يرسل كتيبة خاصة إلى بيت لحم لمواجهة
الأمن الفلسطيني يرسل كتيبة خاصة إلى بيت لحم لمواجهة "كورونا"

ولفتت المراسلة إلى أن السلطات منعت الدخول والخروج من المدينة، على خلفية إعلان الحكومة الفلسطينية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في بيت لحم بالضفة الغربية إلى 19 حالة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، أعلن الجمعة، عن "إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها، إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين".

كما أصدرت الحكومة توجيهات للأجهزة الأمنية "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر المنزلي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر".

بالصور.. شوارع بيت لحم خالية والمحلات التجارية أغلقت أبوابها بسبب كورونا
RT
بالصور.. شوارع بيت لحم خالية والمحلات التجارية أغلقت أبوابها بسبب كورونا
RT
بالصور.. شوارع بيت لحم خالية والمحلات التجارية أغلقت أبوابها بسبب كورونا
RT
بالصور.. شوارع بيت لحم خالية والمحلات التجارية أغلقت أبوابها بسبب كورونا
RT
بالصور.. شوارع بيت لحم خالية والمحلات التجارية أغلقت أبوابها بسبب كورونا
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا