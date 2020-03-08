المتحدث باسم العشائر العربية لـRT: سنقمع عوائل "داعش" إذا نُقلت من سوريا إلى العراق
Reuters
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هدد المتحدث باسم العشائر العربية في العراق، مزاحم الحويت، اليوم الأحد، بقمع عوائل عناصر "داعش" إذا ما نقلتهم الأمم المتحدة من سوريا إلى العراق.
وقال لـRT :"تحدثنا مع ممثلية الأمم المتحدة في محافظة أربيل وبعثنا بكتاب رسمي لهم وطالبنا بتدخلهم لمنع نقل عوائل عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى ناحية زمار في محافظة نينوى" في العراق.
وأضاف "حذرنا الأمم المتحدة وأبلغناها أنه في حال نقلوا إلى العراق فسيكون لنا رد قوي، وسنشكل قوة من أبناء العشائر لقمع هذه العوائل لأنها ارتكبت جرائم بحق العراقيين".
المصدر: RT