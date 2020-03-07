مصرع 30 شخصا بحادث سير كبير في سوريا (صور)

أعلنت شرطة دمشق عن مقتل 30 شخصا على الأقل جراء حادث سير كبير وقع اليوم السبت على طريق حمص دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بمصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق في منطقة جسر بغداد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تحدث ناشطون سوريون عن حادث كبير على حاجز عدرا مدخل دمشق ناتج عن فقدان السيطرة على صهريج، ما أدى لوقوع إصابات عديدة بين المدنيين وعطب عدد من السيارات والحافلات، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من المكان.

مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة العشرات إثر إصطدام صهريج وقود بحافلتين نقل ركاب قرب جسر بغداد علىّ اوتستراد حمص دمشق . pic.twitter.com/bfYG3CYZWa — Ahmad Alshame (@ahmadal_shame) March 7, 2020

اصطدام صهريج وقود مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات أخرى على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد يسفر عن مقتل نحو 30 شخصاً واصابة آخرين. pic.twitter.com/vuMT4zFd8n — مركز رؤى للدراسات (@RoaaMediaNews) March 7, 2020

المصدر: سانا + مواقع التواصل الاجتماعي