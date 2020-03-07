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مصرع 30 شخصا بحادث سير كبير في سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

مصرع 30 شخصا بحادث سير كبير في سوريا (صور)
twitter/ @RoaaMediaNews
موقع حادث سير كبير على طريق حمص دمشق في سوريا (7 مارس 2020).
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أعلنت شرطة دمشق عن مقتل 30 شخصا على الأقل جراء حادث سير كبير وقع اليوم السبت على طريق حمص دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بمصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق في منطقة جسر بغداد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تحدث ناشطون سوريون عن حادث كبير على حاجز عدرا مدخل دمشق ناتج عن فقدان السيطرة على صهريج، ما أدى لوقوع إصابات عديدة بين المدنيين وعطب عدد من السيارات والحافلات، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من المكان.

المصدر: سانا + مواقع التواصل الاجتماعي

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