السفارة الأمريكية في تونس: الأمن التونسي برهن حرفية عالية خلال التفجير الانتحاري

قالت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن التونسية برهنت حرفية عالية في التدخل لدى حدوث تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية بمحيط مبنى السفارة.

ونقل البيان عن السفير الأمريكي لدى تونس، دونالد بلوم، أن "قوات الأمن التونسية برهنت عن حرفية عالية وشمول في التدخل لدى حدوث التفجير الانتحاري".

وجدد بلوم التأكيد على التزام بلاده بصداقتها طويلة الأمد مع تونس، وتحالفها معها ضد آفة الإرهاب.

السفير الأمريكي دونالد بلوم 1/2: "أودّ أنْ أشكر السلطات التونسية على تأمينها الفوري للسفارة الأمريكية اليوم وعلى استجابتهم السريعة للتحقيق في الوضع. نشعر بالغضب من هذا الهجوم، وتلَقّيْنا ببالغ الأسى نَبَأ وفاة المُلازِم أوّل توفيق الميساوي ونقدّم خالص التعازي لعائلته وزملائه." pic.twitter.com/I0oDq8BWPD — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) March 6, 2020

وتابع: "نشعر بالغضب من هذا الهجوم، وتلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة الملازم أول توفيق الميساوي، ونقدم خالص التعازي لعائلته وزملائه".

وحسب السفير الأمريكي، فقد تم التحقق من سلامة جميع موظفي السفارة، معربا عن شكره للسلطات التونسية على تأمينها الفوري للسفارة الأمريكية، واستجابتهم السريعة للتحقيق في الوضع.

السفير دونالد بلوم 2/2: "نرجو الشفاء العاجل لأعوان الأمن التونسيّين الشجعان الذين أصيبوا. تمّ التحقق من سلامة جميع موظّفي السفارة. لقد برهنت قوّات الأمن التونسية عن حرفية عالية وشُمُول في التدخّل. نؤكّد مجدّدا التزامنا بصداقتنا الطويلة الأمد مع تونس وتحالفنا معهم ضد آفة الإرهاب." — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) March 6, 2020

وفي تصريحات إعلامية سابقة، رفض وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي الكشف عما توصلت إليه الأبحاث بشأن هوية المنفذين، قائلا إنه لا يمكن تقديم معطيات أكثر حول هوية منفذي العملية، وأن الأبحاث جارية بصفة عادية.

جدير بالذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما بمحيط السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أمني وإصابة 4 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.

المصدر: RT