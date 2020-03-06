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السفارة الأمريكية في تونس: الأمن التونسي برهن حرفية عالية خلال التفجير الانتحاري

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السفارة الأمريكية في تونس: الأمن التونسي برهن حرفية عالية خلال التفجير الانتحاري
Reuters
تفجير انتحاري في تونس
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قالت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن التونسية برهنت حرفية عالية في التدخل لدى حدوث تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية بمحيط مبنى السفارة.

ونقل البيان عن السفير الأمريكي لدى تونس، دونالد بلوم، أن "قوات الأمن التونسية برهنت عن حرفية عالية وشمول في التدخل لدى حدوث التفجير الانتحاري".

وجدد بلوم التأكيد على التزام بلاده بصداقتها طويلة الأمد مع تونس، وتحالفها معها ضد آفة الإرهاب.

وتابع: "نشعر بالغضب من هذا الهجوم، وتلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة الملازم أول توفيق الميساوي، ونقدم خالص التعازي لعائلته وزملائه".

وحسب السفير الأمريكي، فقد تم التحقق من سلامة جميع موظفي السفارة، معربا عن شكره للسلطات التونسية على تأمينها الفوري للسفارة الأمريكية، واستجابتهم السريعة للتحقيق في الوضع.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، رفض وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي الكشف عما توصلت إليه الأبحاث بشأن هوية المنفذين، قائلا إنه لا يمكن تقديم معطيات أكثر حول هوية منفذي العملية، وأن الأبحاث جارية بصفة عادية.

جدير بالذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما بمحيط السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أمني وإصابة 4 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.

المصدر: RT

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