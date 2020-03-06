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"الأونروا" تغلق كافة مدارسها في فلسطين لـ 30 يوما بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

AFP Jaafar ASHTIYEH
صورة من الأرشيف
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قررت الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إغلاق كافة المدارس التابعة لها في فلسطين لمدة 30 يوما، وذلك "حفاظا على الطلبة والمعلمين وخوفا من انتشار فيروس كورونا".

وقالت الوكالة في بيان لها: "تماشيا مع قرارات وكالة الغوث الدولية، قررت الأونروا إغلاق كافة مدارس الأونروا لثلاثين يوما، وستعوض الأونروا كافة الأيام الضائعة وذلك بتمديد العام الدراسي نتمنى السلامة للجميع".

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ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر على إثر تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس تسجيل 7 إصابات بكورونا في بيت لحم، وطالبت بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة أسبوعين.

المصدر: معا

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