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أكار يتفقد الجيش التركي على الحدود مع سوريا

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أكار يتفقد الجيش التركي على الحدود مع سوريا
msb.gov.tr
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يزور مواقع الجيش على الحدود السورية رفقة قادة القوات المسلحة لبلاده
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تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة قادة القوات المسلحة لبلاده، اليوم الجمعة، مواقع الجيش على الحدود مع سوريا حيث زار مركز إطلاق وإدارة العمليات المنفذة في منطقة إدلب.

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وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن أكار زار مواقع الجيش على الحدود مع سوريا في ولاية هطاي ورافقه كل من رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة، يشار غولير، وقائد القوات البرية، الجنرال يوميت ديوندار، وقائد القوات الجوية، الجنرال حسن موتشوكاكيوز.

وأوضحت الوزارة أن أكار والقادة العسكريين تفقدوا القوات التركية على الحدود السورية لينتقلوا لاحقا إلى مركز القيادة التكتيكية للجيش الثاني، الذي يتم منه إطلاق وإدارة العمليات العسكرية في سوريا.

وتأتي هذه الزيارة بعد سريان نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، إثر اتفاق تم التوصل إليه أمس الخميس في موسكو بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وأعلنت تركيا، يوم 1 مارس، عملية عسكرية جديدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سوريا، ضد القوات الحكومية السورية ودعما للتشكيلات المسلحة الناشطة هناك.

وهذه العملية، حسب أنقرة، تأتي ردا على هجمات الجيش السوري على العسكريين الأتراك والمدنيين في المنطقة، التي شهدت، خاصة منذ 27 فبراير، توترا كبيرا بين الجانبين عقب مقتل 36 عنصرا من القوات التركية بعملية للجيش السوري ضد تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي.

المصدر: RT

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