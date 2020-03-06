كورونا.. العراق يعطل الدوام في المدارس والجامعات

أعلنت خلية الأزمة الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، تعطيل دوام المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.

وقال مصدر لـRT إن "الخلية قررت استمرار تقليص الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بنسبة 50%".

من جانب آخر أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن إيقاف دخول الوافدين الأجانب من تركيا، وفرنسا، واسبانيا ونيجيريا.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي "أصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة، ويستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية، والرسمية".

المصدر: RT