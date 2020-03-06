اكتشاف 12 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر على متن باخرة في النيل

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد على متن باخرة في النيل.

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وأوضح البيان أنه لم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأشار البيان وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لـ14 راكب على متن الباخرة خالطوا راكبة تايوانية من أصل أمريكي كانت حاملة للفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف مجاهد أنه جاري تحويل الـ12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

يذكر أنه تم الإعلان عن ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس2020، بالإضافة إلى الحالة الثالثة لمصري عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت لمدة 12 ساعة".

المصدر: RT