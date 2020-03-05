الولايات المتحدة: لدى تركيا حق كامل في حماية مصالحها بسوريا في ظل تصرفات الأسد

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن تركيا تمتلك "حقا كاملا" في حماية مصالحها على أراضي سوريا في ظل تصرفات السلطات في دمشق وكل من روسيا وإيران.

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وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "نعتقد أن تركيا، شريكتنا في الناتو، تمتلك حقا كاملا في حماية مصالحها في الأراضي السورية، بالنظر إلى ما يفعله هناك كل من (الرئيس السوري بشار) الأسد وروسيا وإيران".

وأكد بومبيو، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس حاليا خيارات لدعم تركيا في سوريا، في ظل التقارير حول توجيه أنقرة إلى واشنطن طلبا للمساعدة.

وأعلنت تركيا، يوم 1 مارس، عملية عسكرية جديدة في سوريا تشنها في منطقة إدلب لخفض التصعيد ضد القوات الحكومية السورية ودعما للتشكيلات المسلحة الناشطة هناك.

وهذه العملية، حسب أنقرة، تأتي ردا على هجمات الجيش السوري على العسكريين الأتراك والمدنيين في المنطقة، التي شهدت، خاصة منذ 27 فبراير، توترا كبيرا بين الجانبين عقب حادث مقتل 36 عنصرا من القوات التركية بعملية للجيش السوري ضد تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي.

المصدر: وكالات