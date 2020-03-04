بن علوي: الدول العربية لم تتدخل في سوريا والعراق لأنها غير قادرة

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي اليوم الأربعاء، أن الدول العربية لم تتدخل في سوريا أو العراق خلال أزمتيهما التي اندلعت منذ سنوات، لأنها غير قادرة على ذلك.

وقال بن علوي في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة: "لم تتدخل الدول العربية في الشأن السوري لأنها غير قادرة، وفي الشأن العراقي لم يكن العرب قادرين مشاركة الولايات المتحدة إلا بعد حين، وهذا كله من المؤثرات السلبية على الصورة العربية"​​​.

وأضاف أن "الجوار العربي التركي فصلي وفقا لتقلبات الحكومات بين تركيا والدول العربية، ولكنه ليس عدائيا بجوهره بل قائم على المحافظة على المصالح".

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه من المبكر الحديث عن وجود نوايا عربية لدعوة سوريا لعودتها للجامعة العربية، مشيرا إلى أن الأمر يترك للمناقشات العربية السورية، وتابع: "هناك بعض التوجهات التي تقول إن الوضع لم يتغير كثيرا".

واعتبر أن اللاجئين السوريين أصبحوا ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها، وأن "القوى الخارجية لعبت دورا سلبيا في ليبيا وسوريا واليمن أدى إلى تفاقم النزاعات وآن لها أن ترفع أيديها عن الأراضي العربية"، لافتا إلى أن الصراعات أنهكت العالم العربي وفتحت شهية الجيران للتوغل والتمدد في المنطقة.

المصدر: "سبوتنيك"