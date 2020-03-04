طرابلس تستنكر ما جرى في دمشق!

استنكرت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس تسليم الحكومة السورية سفارة ليبيا للحكومة الموازية في شرق البلاد.

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وشدد بيان لخارجية الوفاق على أن هذا الإجراء "مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وأن هذا الأمر يعد سطوا على حقوق الدولة الليبية وانتهاكا للسيادة وهو عمل مرفوض ومستهجن".

وأفاد البيان بأن وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني "ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف هذا العبث، وتدعو مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص".

وكانت السفارة الليبية في دمشق، أعيد افتتاحها أمس الثلاثاء في مراسم رسمية حضرها نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وعبد الهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في بنغازي، وجرى رفع العلم الليبي فوق مبنى السفارة.

ويمكنكم في الفيديو المرفق، التعرف على تفاصيل وخلفيات هذه الخطوة بين الحكومة السورية والحكومة الليبية المؤقتة.

المصدر: وزارة الخارجية الليبية