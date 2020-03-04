وزير الدفاع التركي يكشف هدف أنقرة من لقاء أردوغان مع بوتين

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن هدف تركيا من اللقاء المرتقب بين رئيسها رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب، هو إيجاد حل سلمي وسياسي.

تصريح أكار جاء عشية القمة الروسية التركية المزمعة في موسكو غدا الخميس.

وفيما يخص عملية "درع الربيع"، التي ينفذها الجيش التركي في إدلب منذ عدة أيام، قال أكار: "فعالياتنا في إطار عملية درع الربيع تسير وفقا للخطة المرسومة، وجنودنا يؤدون المهام الموكلة إليهم ببسالة".

وحسب أكار، فإن القوات التركية "حيدت" 3138 عنصرا من الجيش السوري منذ انطلاق "درع الربيع"، كما تم إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات بدون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي تابعة للقوات الحكومية السورية.

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وبلغت حصيلة قتلى الجيش التركي خلال عملية "درع الربيع" 59 فردا، بعد الإعلان اليوم عن مقتل جنديين جديدين، إضافة إلى إصابة 6 آخرين.

المصدر: الأناضول