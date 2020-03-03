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وزير الخارجية الإثيوبي: لا قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

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وزير الخارجية الإثيوبي: لا قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة
Reuters
سد النهضة
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أعلن وزير الخارجية الإثيوبي جودو أندارجاشيو، أن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 أشهر، مضيفا أنه لا توجد قوة يمكنها منع بلاده من بناء السد.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي، أن "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".

وطالب وزارة الخزانة الأمريكية بتصحيح ما ورد في بيانها، واصفا إياه بأنه "غير دبلوماسي"، مشددا على أنه لا ينبغي تدخل الولايات المتحدة أو دولة أخرى في تحديد مصلحة بلاده.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث الجانبان تطورات ملف سد النهضة.

المصدر: وكالات

 

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