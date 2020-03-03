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الأسد يحدد موعد انتخابات البرلمان السوري

أخبار العالم العربي

الأسد يحدد موعد انتخابات البرلمان السوري
Reuters
سوريا
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتحديد الاثنين 13/4/2020 موعدا لانتخابات مجلس الشعب السوري (البرلمان).

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ويحدد المرسوم الذي حمل الرقم 76 للعام 2020، انتخابات الدور التشريعي الثالث للمجلس، ويضم المجلس 250 نائبا، منهم 127 نائيا لقطاع العمال والفلاحين، والباقية لفئات الشعب الأخرى.

وينتخب مجلس الشعب السوري حسب الدستور لدورة مدتها أربع سنوات، على أساس الأغلبية البسيطة في دائرة كبرى هي المحافظة، حسب النظام الانتخابي لعام 1973.

المصدر: RT

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