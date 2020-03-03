كورونا.. إصابة أول مواطن مصري في إيطاليا

أعلن رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية وائل عبد القادر، أن أحد أفراد الجالية المصرية في الأربعينات من عمره أصيب بفيروس كورونا في ميلانو.

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وأوضح عبد القادر أن المصري المصاب من محافظة الدقهلية ويتلقى العلاج في مدينة ميلانو وحالته تستجيب للعلاج.

وتابع: "القنصل المصري زار المريض واطمأن عليه، وكل شيء بخير ولم يسلم عليه مباشرة لأنه ممنوع.. والقنصلية المصرية بقيادة السفير إيهاب أبو سريع، والقنصل أشرف موسى يتعاملان بحرفية مع الموقف".

وتزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بسرعة في إيطاليا، حيث سجلت حتى الآن 34 وفاة به، وبلغ عدد المصابين 1694 شخصا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية