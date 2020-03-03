كردستان العراق يضفي "الشهادة" على كل من يقضي بكورونا

أضفى المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان العراق مرتبة "الشهيد" على أي شخص يتوفى جراء الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه "لن يتم" إيقاف خطبة صلاة الجمعة.

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وأوجب المجلس على المواطنين الالتزام بالقواعد الصحية التي تفرضها الحكومة على المواطنين والخاصة بالوقاية من كورونا، مفتيا بعدم إيقاف صلاة الجمعة، إلا في الأماكن التي ينتشر بها الفيروس.

ووجه المجلس في وقت سابق، بعدم إقامة المجالس الدينية والاجتماعية "مثل الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، وحفلات الزواج، ومراسم العزاء"، والاكتفاء بالتواجد في الأمور المهمة مثل "الصلاة على الميت، والغسل والدفن".

وقال رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق عبد الله ويسي في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، إن "المجلس الأعلى للفتاوى أصدر عددا من الفتاوى والتعليمات انطلاقا من الشريعة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا".

وأضاف، أنه "تقرر استمرار خطب الجمعة في المساجد، مع منع إقامة التجمعات الأخرى ومنها مجالس العزاء والمناسبات الأخرى".

وتابع: "حرام على أي شخص حامل للفيروس الاختلاط بالناس والمشاركة بصلاة الجمعة"، مبينا أن على كل مصاب زيارة المراكز الصحية.

المصدر: رووداو