إسقاط طائرة حربية سورية في سماء إدلب

أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن قوات الجيش التركي استهدفت اليوم الثلاثاء، إحدى الطائرات الحربية السورية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب.

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من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، إسقاط طائرة للجيش السوري من طراز L-39 في إطار عملية "درع الربيع" في إدلب السورية.

وتحدثت مصادر إعلامية سورية معارضة عن سقوط طائرة حربية سورية بعد إصابتها بصاروخ محمول على الكتف من قبل قوات المعارضة السورية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك بعد قيام الجيش التركي بإسقاط طائرتين حربيتين سوريتين في منطقة إدلب يوم الأحد، وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة التركية هناك من قبل الدفاعات الجوية السورية.

المصدر: وكالات