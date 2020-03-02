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مقتل فلبينية وإصابة 9 أخريات بانقلاب حافلتهن في السعودية

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مقتل فلبينية وإصابة 9 أخريات بانقلاب حافلتهن في السعودية
AFP Byline / Source / Credit
سيارات الإسعاف في السعودية - أرشيف
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استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الخاصرة العام بالسعودية 10 عاملات فلبينيات، تعرضت حافلة كانت تقلهن لحادث على طريق الرياض الطائف السريع، أدى إلى مقتل إحداهن.

وأوضح مدير المستشفى تركي العصيمي، أن "المستشفى استنفر كافة طواقمه الطبية حين تلقي البلاغ، حيث استقبل قسم الطوارئ 10 حالات، منها حالة واحدة وفاة في موقع الحادث، وأخرى إصابتها حرجة".

وأضاف: "أحيلت الحالة الحرجة لمستشفى القويعية لإنقاذ حياتها، وبقية المصابات أدخلن للعلاج والملاحظة".

ووقع الحادث، عندما كانت الحافلة قادمة من محافظة جدة إلى الرياض، إثر انعطاف قاس وتجاوز السائق السرعة، مما جعل الحافلة تخرج عن مسارها وتنقلب عدة مرات.

المصدر: سبق

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