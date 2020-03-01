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الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق شمالي معرة النعمان بريف إدلب

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الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق شمالي معرة النعمان بريف إدلب
Reuters SANA
الجيش السوري في إدلب - أرشيف
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عثرت وحدات في الجيش السوري على شبكة من الأنفاق تضم مستودعا للذخائر في الريف الشمالي لمعرة النعمان، خلال تمشيط المناطق المحررة من الإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي.

وأشارت وكالة "سانا" السورية، إلى أنه "خلال عملية التمشيط في ريف إدلب المحرر تمكنت وحدات الجيش من الكشف عن شبكة أنفاق بالريف الشمالي لمعرة النعمان تحتوي على مقرات لإقامة وتدريب المجموعات الإرهابية وتصنيع الذخائر والقذائف والعبوات الناسفة".

وقال مصدر عسكري: "أثناء التمشيط تم العثور على معسكر تدريبي لإرهابيي (فيلق الشام)، يحوي مقر قيادة وذخائر متنوعة لمدافع الهاون من مختلف العيارات، إضافة إلى ذخائر متنوعة ورشاشات".

وأضاف، أن "المقر مجهز تجهيزا هندسيا جيدا، وهو ما بدا واضحا من خلال حجم الجدران إضافة للعمق الذي يتواجد فيه، كما تم اكتشاف الكمامات والأقنعة الواقية التي تستخدم من قبل مستخدمي السلاح الكيميائي والمجموعات الإرهابية ومصدرها غربي".

وتواصل قوات الجيش السوري تمشيط المناطق المحررة في ريف إدلب الجنوبي، حيث عثرت على عدد كبير من المقرات وأوكار التعذيب ومستودعات الأسلحة.

المصدر: سانا

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