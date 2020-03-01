 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام عراقية: تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لقصف صاروخي

الجيش اليمني يعلن تقدمه شرق صنعاء وتكبيد الحوثيين خسائر جديدة

أخبار العالم العربي

الجيش اليمني يعلن تقدمه شرق صنعاء وتكبيد الحوثيين خسائر جديدة
twitter.com/Yem_army_media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nd83

أعلن الجيش اليمني عن تكبيده جماعة "أنصار الله" الحوثية خسائر كبيرة وقطعه خطوط إمدادها أثناء المعارك بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر "تويتر" اليوم الأحد، إن قواته تمكنت من قطع خطوط إمداد الحوثيين الواصلة إلى منطقة نجد العتق بجبهة نهم شرق صنعاء، وتدمير 3 أطقم قتالية و3 عربات كانت تحمل تعزيزات بشرية للحوثيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ممن كانوا على متنها.

وأمس السبت، أعلن الجيش اليمني تدمير طاقمين قتاليين وعربتين للحوثيين ومصرع من كانوا على متنهما في نهم، وسط تقدم قوات الجيش بالمنطقة.

من جهتها، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف بقيادة السعودية شن سلسلة غارات على مديرية نهم.

المصدر: المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية + قناة "المسيرة"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا