الجيش اليمني يعلن تقدمه شرق صنعاء وتكبيد الحوثيين خسائر جديدة

أعلن الجيش اليمني عن تكبيده جماعة "أنصار الله" الحوثية خسائر كبيرة وقطعه خطوط إمدادها أثناء المعارك بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر "تويتر" اليوم الأحد، إن قواته تمكنت من قطع خطوط إمداد الحوثيين الواصلة إلى منطقة نجد العتق بجبهة نهم شرق صنعاء، وتدمير 3 أطقم قتالية و3 عربات كانت تحمل تعزيزات بشرية للحوثيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ممن كانوا على متنها.

#نهم

قوات الجيش الوطني تتمكن من قطع خطوط إمداد المليشيات الحوثية إلى نجد العتق بجبهة نهم شرق العاصمة وتدمر 3 أطقم و 3 عربات كانت تحمل على متنها تعزيزات بشرية للمليشيات ومصرع جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) March 1, 2020

وأمس السبت، أعلن الجيش اليمني تدمير طاقمين قتاليين وعربتين للحوثيين ومصرع من كانوا على متنهما في نهم، وسط تقدم قوات الجيش بالمنطقة.

من جهتها، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف بقيادة السعودية شن سلسلة غارات على مديرية نهم.

المصدر: المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية + قناة "المسيرة"