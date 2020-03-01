 
مباشر

دمشق: الجيش السوري أسقط 6 طائرات تركية مسيرة فوق إدلب

أخبار العالم العربي

دمشق: الجيش السوري أسقط 6 طائرات تركية مسيرة فوق إدلب
AFP RAMI AL SAYED
طائرة مسيرة في سماء الحدود السورية التركية -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nd6e

أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، بأن دفاعات الجيش السوري أسقطت اليوم الأحد 6 طائرات تركية مسيرة فوق محافظة إدلب.

وأعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

وأضاف "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وتابع "إن الأعمال العدوانية التركية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الإرهابيين من ضربات الجيش العربي السوري، وهي تثبت تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا