كورونا.. الكويت تعلق جميع أنواع التأشيرات للمصريين

أوقفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونقل موقع "القبس" الكويتي عن مصادر أمنية قولها "إن من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد".

وأضاف الموقع أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها "سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية".

وأوضحت المصادر أن قرار تعليق التأشيرة الكويتية، صار يشمل مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا.

المصدر: "القبس"