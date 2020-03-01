مصدر عسكري سوري: الطيران الحربي التركي أسقط طائرتين سوريتين (فيديو)

أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الأحد، أن الطيران الحربي التركي أسقط طائرتين سوريتين في منقطة إدلب.

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وأضاف المصدر أنه "في تمام الساعة 13:25 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية، وقفز الطيارون بالمظلات بسلام".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت في وقت سابق بأن قوات الجيش التركي استهدفت الطائرتين في المنطقة المذكورة.

يذكر أن الجيش السوري أعلن في وقت سابق من يوم الأحد عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والدرونات.

وأضاف: "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وفي وقت سابق من اليوم، تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة، ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز "سو 23"، غير أن وكالة الأنباء السورية أكدت أن الطائرة تركيّة مسيّرة، ودخلت الأجواء السورية وتم إسقاطها، وهو ما أكدته وزارة الدفاع التركية لاحقا.

المصدر: وكالات