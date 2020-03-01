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الجزائر.. البراءة لناشط سياسي بارز

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الجزائر.. البراءة لناشط سياسي بارز
Screenshot/ Youtube
الناشط السياسي فضيل بومالة
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أصدرت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة اليوم الأحد، حكما ببراءة الناشط السياسي فضيل بومالة الذي وجهت له تهمتا "المساس بالوحدة الوطنية" و"نشر تدوينات تضر بالمصلحة الوطنية".

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وأوقف بومالة في 19 سبتمبر الماضي، وقضى فترة الحبس الاحتياطي في سجن الحراش بالعاصمة.

وبومالة هو أحد أبرز الناشطين الذين يطالب المتظاهرون بإطلاق سراحهم في الاحتجاجات الأسبوعية التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من سنة.

وترى شريحة من المحتجين أن هناك "معتقلي رأي" جرى توقيفهم دون وجه حق أثناء المظاهرات، فيما تستمر محاكمة رجال أعمال ووجوه سياسية شغلت وظائف كبيرة في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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