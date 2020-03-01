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السجن 15 سنة لكاتب جملة "عقارات الدولة الإسلامية" على منازل العراقيين

أخبار العالم العربي

السجن 15 سنة لكاتب جملة
عبارات كتبها أنصار "داعش" على جدارن البيوت في كركوك - أرشيف
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قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، بالسجن 15 لعنصر في تنظيم داعش، أقدم على حجز ومصادرة منازل في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "المدان أعلن البيعة لعصابات داعش الإرهابية وتم تنسيبه للعمل ضمن مفرزة إدارية تابعة لديوان ما يسمى عقارات الدولة الإسلامية ضمن "ولاية" كركوك داقوق".

وأضاف، أن "واجب المدان كان حجز ومصادرة الدور العائدة لمنتسبي الأجهزة الأمنية فضلا عن منازل المواطنين الذين يتركون دورهم"، وأنه "مع أفراد مفرزته كانوا يكتبون عبارات على تلك المنازل (عقارات تابعة للدولة الإسلامية)، ومن ثم تسليمها إلى عوائل عصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لأحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي".

المصدر: RT

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