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وكالة "سانا" السورية تعلن عن إسقاط طائرتين سوريتين في منطقة إدلب

أخبار العالم العربي

وكالة
AFP Omar HAJ KADOUR
مقاتلة سورية في سماء إدلب -أرشيف-
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن قوات الجيش التركي استهدفت طائرتين سوريتين في محافظة إدلب، مضيفة أن الطيارين هبطوا بالمظلات بسلام.

وأعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

وأضاف في بيان "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وفي وقت سابق من اليوم، تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة، ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز "سو 23"، غير أن وكالة الأنباء السورية أكدت أن الأمر يتعلق بطائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية وتم إسقاطها، وهو ما أكدته وزارة الدفاع التركية لاحقا.

المصدر: وكالات

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