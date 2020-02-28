محمد بن سلمان يكفكف دمعه

تداول مغردون سعوديون على "تويتر" صورة لولي العهد محمد بن سلمان، وهو يمسح دمعه أثناء دفن الأمير الراحل طلال بن سعود بن عبد العزيز أمس الخميس، في مقبرة العود بمدينة الرياض.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا بين السعوديين الذين تمنوا للعاهل سلمان بن عبد العزيز وولي عهده دوام الصحة والعافية.

قصة صورة



في جنازة الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله أسمى آيات الوفاء تتجلى في دمعة#محمد_بن_سلمان

كلنا فداك#السعوديةpic.twitter.com/nfEamXYpJQ — حنان عبدالهادي _ hanan Abd alhady (@kbrajl) February 28, 2020

وتوفي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 68 عاما.

سيدي #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان اثناء دفن الأمير طلال بن سعود رحمه الله وغفر له .. 🌹 pic.twitter.com/Hlcg1NkQM3 — إعتـزاز 🕊🇸🇦 (@5__eatzaz) February 27, 2020

وولد الأمير طلال في الرياض عام 1952، ووالدته هي فوزة محمد الذيب، وقد تزوج من الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري وله منها 5 أبناء وبنات، هم سارة ونورة وسعود ومشاعل وسلمان.

وشغل الأمير الراحل عدة مناصب رياضية في حياته، بينها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

المصدر: "تويتر" + وكالات