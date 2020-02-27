أردوغان: سير الأحداث في إدلب بدأ يتغير لصالحنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن 3 جنود أتراك قتلوا في إدلب السورية، لكنه اعتبر أن الوضع هناك بدأ يتغير لصالح أنقرة.

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وقال أردوغان في تصريحات له اليوم الخميس: "استشهد 3 جنود من الجيش التركي في إدلب، وكبّدنا النظام (السوري) خسائر فادحة ردّا على ذلك".

وأضاف أنه "لولا دعم روسيا وإيران لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الآن"، معتبرا أن "سير الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالحنا"، وقال: "قلبنا مسار الأحداث في ليبيا، حيث كان في السابق لصالح (قائد الجيش الليبي خليفة) حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب".

وفي وقت سابق اليوم صرح المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم عمر جليك، أن جيش بلاده مستعد لتنفيذ مهامه بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الجيش السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية.

وسبق أن ذكرت مصادر إعلامية سورية اليوم الخميس استكمال سيطرة الجيش السوري على ريف إدلب الجنوبي، وسط أنباء عن محاولات الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا لاستعادة مدينة سراقب الاستراتيجية التي خسرتها مطلع الشهر الجاري.

المصدر: وسائل إعلام تركية