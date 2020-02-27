برلماني وإعلامي مصري يكشف سبب غياب المشير طنطاوي عن جنازة مبارك

رجح الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن يكون غياب المشير محمد حسين طنطاوي عن الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الراحل حسني مبارك، يعود إلى المرض الذي ألم به مؤخرا.

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وشدد بكري على أنه لا يتصور سببا آخر غير ذلك، لافتا في هذا السياق إلى أن جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك حملت عدة رسائل، رأى أن فحواها يقول: "إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاملت بشكل حضاري مع رئيس سابق لا أحد يستطيع أن يشكك في وطنيته، خاصة أن هذا الرئيس حمى البلاد من الفوضى عندما تخلى عن السلطة وسلم القيادة إلى القوات المسلحة".

وقارن بكري بين جنازتي مبارك ومرسي، مشيرا إلى أن الفارق يتمثل في أن "مبارك حافظ على مؤسسات البلد، ولكن غيره سعى لإثارة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لتحل محلها جماعة الإخوان".

ورأى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، أن جنازة الرئيس المصري الأسبق حملت رسالة ثالثة عنوانها أن مبارك "هو أحد أبطال حرب أكتوبر 1973".

المصدر: اليوم السابع